Google licenzia 28 dipendenti per proteste contro accordo con Israele

Le proteste

Durante i sit-in, come riporta il The Verge, martedì pomeriggio i dipendenti del campus di Sunnyvale (California) hanno occupato l'ufficio del CEO di Google Cloud Thomas Kurian, mentre i lavoratori di New York hanno protestato nell'area comune del decimo piano dell'ufficio del quartiere Chelsea. Come racconta sempre The Verge, intorno alle 21:45 di martedì, quasi otto ore dopo l'inizio della protesta, un gruppo di agenti di polizia e un uomo che sembra lavorare presso Google si sono avvicinati ai quattro lavoratori rimasti nell'ufficio di New York e hanno chiesto loro di uscire dall'edificio: “Vi chiediamo di uscire di nuovo per l'ultima volta” avrebbe detto l'uomo dopo averli informati che erano messi in congedo amministrativo e che il loro accesso all'edificio era stato revocato. Dopo il rifiuto di allontanarsi da parte dei dipendenti, la polizia li ha arrestati. Il mese scorso, sempre per lo stesso motivo delle proteste, Google aveva licenziato un altro lavoratore.