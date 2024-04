Il leader in Turingia di Alternativa per la Germania rischia fino a tre anni di carcere per aver usato uno slogan nazista vietato, durante un comizio nel 2021

Il leader in Turingia del partito di estrema destra Alternativa per la Germania Björn Höcke è finito sotto processo per aver usato uno slogan nazista durante un comizio nel 2021. Il politico tedesco è comparso oggi davanti a i gudici del tribunale di Halle per difendersi dall'accusa di aver usato “simboli di organizzazioni incostituzionali”. Un reato per il quale rischia fino a tre anni di galera.