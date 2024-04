Boeing, ex dipendenti al Senato Usa: "Gravi problemi di sicurezza"

L'ingegnere Salehpour ha spiegato che l'azienda gli avrebbe detto di "stare zitto" quando ha sollevato dubbi su problemi di sicurezza di alcuni jet. L'impresa ha replicato che i loro mezzi sono sicuri e che "le ritorsioni sono severamente vietate" ascolta articolo

Dopo i numerosi problemi, ora arrivano le accuse per la Boeing. In un’audizione del 17 aprile al Senato del Congresso Americano quattro dipendenti, attuali ed ex, hanno testimoniato contro l’impresa aeronautica statunitense. Sono stati sottolineati in particolare alcuni gravi problemi nella produzione degli aerei Boeing 737 Max, 787 Dreamliner e 777.

Le testimonianze Come riporta Reuters, Sam Salehpour, ingegnere esperto della Boeing, ha sollevato dubbi su due jet e ha raccontato che gli è stato detto di "stare zitto" quando ha segnalato i problemi di sicurezza. Ha anche spiegato di essere stato rimosso dal programma 787 e trasferito sul jet 777 a causa delle sue domande. Salehpour ha poi detto che la compagnia non è riuscita a colmare adeguatamente i piccoli spazi nei punti di incontro sulla fusoliera del 787 Dreamliner e che questo potrebbe “causare un cedimento prematuro senza alcun preavviso”. “Credo che Boeing possa fare meglio e che la fiducia del pubblico in Boeing possa essere ripristinata”, ha aggiunto infine l’ingegnere. leggi anche Usa, Boeing 737 Southwest Airlines perde copertura motore al decollo

La risposta di Boeing L’azienda statunitense ha negato le accuse e ha contestato le affermazioni di Salehpour contro i 787 e 777, che sono utilizzati di base su voli internazionali. Come riporta Reuters, Boeing ha spiegato che, dopo aver effettuato una manutenzione pesante su quasi 700 jet Dreamliner, non ha trovato crepe da fatica. In una dichiarazione di mercoledì, l’impresa ha difeso la sicurezza degli aerei, sottolineando che la flotta globale di 787 ha trasportato senza problema più di 850 milioni di passeggeri, mentre il 777 ne ha trasportati i più di 3,9 miliardi. L'azienda costruttrice di aerei ha poi precisato che "alla Boeing le ritorsioni sono severamente vietate".

Gli incidenti recenti L’episodio più recente risale all' 8 aprile. Un Boeing 737 della compagnia americana Southwest Airlines, diretto in Texas, è stato costretto ad atterrare poco dopo il decollo a causa della perdita della copertura di uno dei motori. Nessuno dei 135 passeggeri è rimasto ferito. Il 18 gennaio 2024 in Florida, invece, un aereo cargo della Atlas Air ha preso improvvisamente fuoco. Il mezzo è riuscito ad atterrare in sicurezza con nessun danno o ferito. Il 5 gennaio, infine, un Boeing 737 della Alaska Airlines, partito dall’Oregon verso la California, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Durante il volo un portello dell’uscita di sicurezza si è staccato con una forte esplosione e ha creato un’apertura nella fusoliera, con conseguente depressurizzazione della cabina. Per fortuna, tra i 174 passeggeri, non ci sono stati feriti gravi, anche se alcuni hanno riportato lievi lesioni.