Yana, 12enne ucraina che ha corso a Boston con le protesi alle gambe

Un attacco missilistico russo le ha portato via entrambe le gambe, ma non il coraggio e la tenacia. L’ucraina Yana Stepanenko, 12 anni, il 13 aprile ha corso la sua prima 5km a Boston. La decisione di partecipare è stata non solo una sfida personale, ma anche uno sforzo per raccogliere i fondi necessari per pagare una protesi sportiva a Oleksandr Ryasnyi, un difensore ucraino gravemente infortunato. Come riporta il quotidiano The New Voice of Ukraine, Andriy Sadovyi, sindaco della città di Leopoli dove la ragazza ha corso nel 2023 una piccola parte della mezza maratona, ha commentato il gesto su Telegram: “Niente è impossibile. L’indistruttibile Yana Stepanenko ha corso la sua prima maratona di Boston. Questi 5 chilometri hanno dimostrato ancora una volta che non bisogna mai arrendersi”.