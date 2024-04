Porta cadavere in banca per fargli firmare un prestito: arrestata

Una donna è stata arrestata in Brasile dopo aver portato in banca il cadavere di un uomo su una sedia a rotelle per cercare di ritirare un prestito di 17.000 reais (poco più di 3mila euro) fingendo che fosse lui a firmare. Il raccapricciante episodio è accaduto a Bangu, nella zona ovest di Rio de Janeiro. I dipendenti dell'agenzia si sono insospettiti per il comportamento della donna e hanno chiamato la polizia.