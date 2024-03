Taiwan, tenta truffa assicurativa causandosi l'amputazione delle gambe

Un giovane 24enne di Taiwan è stato accusato di frode assicurativa per aver tentato di richiedere più di un milione di dollari di risarcimento a causa di una doppia amputazione delle gambe, autoinflitta però con l’utilizzo di ghiaccio secco. La folle storia, citata dal New York Post e ripresa dalle colonne di Taiwan News, vede come protagonista un ragazzo di cui è stato diffuso solo il nome, Chang, che ha perso entrambe le gambe, nella parte sotto le ginocchia, a causa di congelamento di quarto grado, necrosi ossea e sepsi, come confermato poi dall'ufficio della procura distrettuale di Taipei.

Il tentativo di truffa

Dopo le amputazioni, Chang avrebbe chiesto un risarcimento relativo a otto diverse polizze assicurative coinvolgendo cinque compagnie per un totale di 1,3 milioni di dollari. Nell’organizzare il suo “piano”, Chang aveva spiegato alle compagnie assicurative di essere stato ferito mentre guidava il suo scooter di notte. Una delle compagnie coinvolte ha anche pagato 7.000 dollari (poi sequestrati), ma le altre quattro hanno allertato la polizia quando hanno notato che il ragazzo aveva acquistato le polizze in modo sospetto proprio poco prima dell’amputazione. Secondo l'accusa, Chang sarebbe stato effettivamente ferito ma da un amico che lo ha legato ad una sedia e lo ha lasciato seduto con le gambe immerse in un secchio di plastica pieno di ghiaccio secco per diverse ore. Il complice, chiamato Liao, conosceva Chang dai tempi del college e ha scattato una serie di foto del calvario dell’amico durato ore, come riferito dalla polizia. Le indagini, poi, hanno indotto gli inquirenti a credere che le lesioni fossero state “causate dal ragazzo” stesso. Un mandato di perquisizione ha quindi permesso di far ritrovare il secchio di plastica presumibilmente utilizzato per la truffa. Chang e Liao sono stati accusati di frode assicurativa.