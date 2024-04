Cronaca

Pioggia e forte vento nel capoluogo lombardo hanno creato svariati disagi in città con alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari caduti. Una tromba d’aria nel Varesotto ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in varie aree: in via Rovera a Gavirate a causa del cedimento del manto stradale si è aperto un varco ampio cinque metri e profondo sei metri. Nevicate in alta quota