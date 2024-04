Turchia, funivia si schianta contro un palo: un morto e diversi feriti

Per diverse ore, è stato spiegato dalle autorità locali, 184 persone sono rimaste sospese in aria in 15 cabine prima di essere tratte in salvo da 160 soccorritori che hanno operato con sette elicotteri, un aereo militare, oltre cento veicoli e otto ambulanze. E' successo ad Antalya, nel sud del Paese

Un cittadino turco è morto e almeno altre dieci persone sono rimaste ferite in Turchia dopo che una cabina della funivia di Tunektepe ad Antalya, nel sud del Paese, ha colpito un palo e si è rotta. Lo ha riferito il ministro della sanità, Fahrettin Koca, citato dall'agenzia di stampa Anadolu sottolineando che i passeggeri della funivia sono caduti a terra dopo lo schianto.

L'incidente

In particolare l'incidente sarebbe stato causato dal crollo di un pilone lungo la cabinovia turistica che porta a un punto panoramico sopra la località balneare di Antalya. E' avvenuto ieri intorno alle 18 locali (le 17 in Italia). Quando il pilone si è rotto, è emerso, una cabina è precipitata nel vuoto su un terreno roccioso sottostante, provocando la morte di un passeggero. Dal momento dell'incidente, oltre un centinaio di persone suddivise in più cabine sono state messe in salvo, anche se circa 40 restano ancora bloccate, in attesa di soccorso. Il ministero della Giustizia di Ankara ha annunciato che sull'incidente è stata aperta un'inchiesta.