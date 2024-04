La regina emerita Sofia di Spagna ricoverata in ospedale

La regina emerita Sofia di Spagna, moglie del re emerito Juan Carlos è stata ricoverata alla Clínica Ruber Internacional di Madrid per un’infezione alle vie urinarie. Il figlio, re Felipe VI, ha riferito alla stampa che al momento la mamma si trova sotto osservazione. Ad accompagnarla, nel pomeriggio di mercoledì 10 aprile, è stato proprio lui che ha rassicurato la stampa: “Sta molto bene, è allegra e non vede l’ora di essere dimessa e di tornare il prima possibile”, ha detto re Felipe VI, sporgendosi dal finestrino dell’auto fuori dall’ospedale per parlare con i giornalisti.

La sorella non ha rilasciato dichiarazioni

Con re Felipe c’era anche la sorella maggiore, Elena di Borbone-Spagna, che ha però preferito non rilasciare commenti. La stampa spagnola riporta che il re Felipe VI è rimasto circa mezz’ora in ospedale. Sofia di Spagna, 83 anni, non è mai stata ricoverata in ospedale negli ultimi 56 anni: l’ultima volta era stato per il parto di re Felipe, nel 1968.