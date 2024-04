Il Papa potrebbe nominare Padre Georg Ganswein nunzio apostolico

Papa Francesco starebbe per concedere un incarico diplomatico a padre Georg Ganswein, dopo mesi di tensioni culminate nel suo allontanamento praticamente forzato in Germania. L'arcivescovo, privato di un ruolo definito, era stato rimandato nella sua diocesi di origine. Tuttavia, sembra che ora Francesco voglia offrire una sorta di perdono a Ganswein, nonostante le ostilità reciproche degli ultimi tempi. Secondo il giornale argentino La Nacion , Bergoglio sta pensando di nominare padre Georg come Nunzio apostolico in una posizione ancora da determinare in qualche parte del mondo. Questa indiscrezione era già stata menzionata nel marzo del 2023 dal sito spagnolo Religion Digital, che all'epoca parlava di un possibile incarico diplomatico in Costa Rica.

Le tensioni tra Bergoglio e Ganswein

Questa destinazione sembra essere molto lontana dagli ambienti vaticani che Ganswein aveva dovuto lasciare, apparendo più come una sorta di punizione che una vera riconciliazione. Prima di questo annuncio, i due sembrano aver avuto un incontro diretto durante il quale padre Georg ha discusso i suoi impegni relativi alle pratiche testamentarie di Ratzinger, che lo avrebbero trattenuto in Germania per tre settimane, ma alla fine è rimasto in Baviera per altri 12 mesi. Tuttavia, gli ultimi sviluppi suggeriscono che potrebbe essere di nuovo in procinto di partire. Le tensioni tra Papa Francesco e padre Georg sono esplose con la pubblicazione del libro di memorie dell'arcivescovo tedesco durante i giorni dei funerali di Benedetto XVI. Il volume conteneva critiche verso il Papa argentino, il che ha portato all'allontanamento di padre Georg dal suo appartamento in Vaticano e al suo trasferimento in Germania. Recentemente, l'amarezza di Francesco per il contenuto del libro di Ganswein è emersa nuovamente in un altro libro intitolato "El Successor", scritto dal Papa insieme al giornalista spagnolo Javier Martin Brocal. In queste pagine, Francesco ha espresso il suo disappunto per la pubblicazione del libro dell'arcivescovo tedesco durante i funerali del suo predecessore, definendolo una mancanza di umanità e nobiltà.

"Disponibile a collaborare"

La svolta è avvenuta durante un recente incontro tra Papa Francesco e padre Georg, avvenuto a Roma durante una messa commemorativa per il primo anniversario della morte di Benedetto XVI nelle Grotte vaticane. Durante questa occasione, padre Georg avrebbe comunicato al Pontefice la sua disponibilità a collaborare e il suo disagio per l'assenza di un incarico definito. Pochi giorni dopo, Francesco avrebbe deciso di confermare il ruolo di padre Georg come Nunzio apostolico, una posizione di cui si parlava già da un anno.