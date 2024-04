Trump offre 30 frappè e del pollo in un fast food ad Atlanta. VIDEO

L'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto la sosta al Chick-fil-A mentre si recava a una raccolta fondi per la campagna elettorale a Buckhead, in Georgia

Donald Trump scende dal palco della campagna elettorale ed entra in un fast food per ordinare "30 frappè e un po' di pollo" . Applausi e selfie tra clienti, dipendenti e guardie del corpo che lo circondano. L'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto sosta al Chick-fil-A mentre si recava a una raccolta fondi per la campagna a Buckhead, in Georgia, ospitata dal co-fondatore di Home Depot, Bernie Marcus, dall'ex senatrice, Kelly Loeffler e da suo marito Jeffrey Sprecher, presidente della Borsa di New York.