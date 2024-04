Russia, Fsb sventa attentato contro centro religioso ebraico a Mosca

Attacco terroristico sventato a Mosca. L’Fsb ha fatto sapere di aver scongiurato un possibile attentato contro un’istituzione religiosa ebraica nel cuore della città russa. "Il Servizio federale di sicurezza della Federazione Russa - come si legge nel messaggio dell’Fsb riportato dai media locali - ha represso le attività criminali di un cittadino originario di uno dei Paesi dell'Asia centrale, che intendeva commettere un attacco terroristico in un'istituzione religiosa ebraica a Mosca durante un raduno di massa di cittadini".

La nota dell'Fsb

Come si legge ancora nella nota dei servizi russi, "durante le attività di ricerca operativa, è stato accertato che uno straniero, nato nel 2002, mentre scontava una pena nel suo Paese natale per aver commesso un crimine di natura ordinaria, ha stabilito in modo proattivo contatti con persone condannate per aver partecipato ad attività terroristiche, sotto la cui influenza ha iniziato a condividere ideologia vietata nella Federazione Russa di un'organizzazione terroristica internazionale".