A New York per combattere i ratti si usa la contraccezione

Il Comune con delle palline salate, non nocive per altri animali, sterilizzerà maschi e femmine. Secondo uno studio, sono 3 milioni i roditori in città e una coppia può generare 15.000 discendenti in un anno

Un rapporto conflittuale. La città di New York, come riporta il New York Times , è da quasi 60 anni che ha problemi con i ratti e che cerca soluzioni. Con un nuovo disegno di legge, presentato giovedì 11 aprile, il Comune gioca la carta della contraccezione: vorrebbe richiedere al dipartimento sanitario della città di distribuire palline salate per sterilizzare i maschi e le femmine di questi roditori nelle aree (almeno 10 isolati) in cui la situazione è più critica.

Il problema dei ratti

La popolazione di ratti che vive a New York, secondo uno studio dell’impresa locale di disinfestazione MMPC, è di circa 3 milioni. Una coppia di ratti inoltre, come riporta il New York Times, ha il potenziale per produrre 15.000 discendenti in un anno. Insomma, nella Grande Mela la situazione con questi mammiferi non è semplice e non è la prima volta che il Comune prova a contrastare questo fenomeno. Per il consigliere Shaun Abreu, che ha sponsorizzato il provvedimento, però questa volta ci sono maggiori possibilità di successo, grazie anche all'introduzione dei bidoni per i rifiuti domestici e commerciali invece dei sacchetti lasciati lungo i marciapiedi la notte. Questi contraccettivi, infine, non dovrebbero portare problemi ad altri animali. La morte di Flaco, l’amato gufo di Central Park, per esempio era stata attribuita in parte al veleno per topi.