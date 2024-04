Pedopornografia: 272 arresti a Singapore, Hong Kong e Corea Sud

Le autorità di Singapore, Hong Kong e Corea del Sud hanno arrestato 272 persone in un’ operazione congiunta contro la pornografia infantile e lo sfruttamento sessuale. Lo riportano i media locali . Si tratta di persone di età compresa tra 12 e 73 anni. Le forze di polizia dei tre Paesi hanno effettuato raid in un totale di 236 località durante l'operazione che è durata cinque settimane, dal 26 febbraio al 29 marzo.

A Singapore

A Singapore tra i 272 arrestati c'erano 28 persone fermate per vari presunti reati come distribuzione di materiale pedopornografico, comunicazione sessuale con un minore e vendita di materiale osceno. "I sospettati avevano un'età compresa tra i 18 e i 59 anni" ha dichiarato la polizia di Singapore."Tra gli arrestati c'erano un venditore e i suoi sette acquirenti di materiale pedopornografico a Singapore" ha aggiunto l'SPF. Le indagini preliminari hanno rivelato che alcuni degli uomini hanno ottenuto materiale pedopornografico attraverso piattaforme di messaggistica. "Decine di dispositivi elettronici sono stati sequestrati in 44 località a Singapore. Tra gli oggetti figuravano 50 computer, 39 telefoni cellulari e 91 dispositivi di archiviazione.