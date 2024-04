Pechino, manovre navali e aeree nel mar Cinese meridionale

L'annuncio di Pechino è maturato all'indomani di quello congiunto sulle manovre inedite nel formato dei capi della Difesa di Usa, Giappone, Australia e Filippine, quest'ultima alle prese dallo scorso anno con un inasprimento delle tensioni con Pechino sulle controversie marittime con Pechino. La breve nota del Comando, inoltre, non ha fornito dettagli sulle attività militari cinesi. Il ciclo di operazioni navali di Usa e alleati si svolgono giorni prima del vertice che il presidente americano Joe Biden terrà alla Casa Bianca l'11 aprile con il premier nipponico Fumio Kishida e il presidente filippino Ferdinand Marcos jr. Il 10 aprile, invece, Biden terrà un bilaterale con Kishida. Washington ha ripetutamente dichiarato l'impegno "blindato" degli Stati Uniti a difendere le Filippine da quasiasi attacco armato nel mar Cinese meridionale che Pechino rivendica nella quasi sua totalità, avendo anche a tal proposito aumentato nella regione la sua assertività militare.

L'incontro Li-Yellen



Il premier cinese Li Qiang ha espresso l'auspicio che Washington e Pechino possano "essere partner e non avversari", parlando nelle fasi introduttive dell'incontro bilaterale avuto a Pechino con il segretario al Tesoro americano Janet Yellen. Rilevando che gli utenti internet cinesi hanno seguito da vicino la visita dell'ex presidente della Federal Reserve sin dal suo arrivo giovedì notte a Guangzhou, il capoluogo del Guangdong, Li ha aggiunto di ritenere che ciò sia una dimostrazione di "aspettativa e speranza che le relazioni Cina-Stati Uniti continuino a migliorare".

Le dichiarazioni del Segretario al Tesoro Usa

Anche se c'è ancora molto da fare, "credo che, nell'ultimo anno, abbiamo posto le nostre relazioni bilaterali su basi più stabili. Ciò non significa ignorare le nostre differenze o evitare conversazioni difficili". E' quanto ha detto il segretario al Tesoro Usa Janet Yellen. "Ha significato comprendere che possiamo fare progressi solo se comunichiamo in modo diretto e aperto gli uni con gli altri: essendo le due maggiori economie al mondo, abbiamo il dovere di gestire in modo responsabile le nostre complesse relazioni, di cooperare e mostrare leadership sulle pressanti sfide globali".