Russia, radiazioni nella città di Khabarovsk: dichiarata l'emergenza

Nessuno è rimasto ferito e non sussiste “nessun pericolo per la salute dei cittadini”, ha scritto l'agenzia russa TASS

Nessuna pericolo per la salute dei cittadini

Le radiazioni sono state trovate nei pressi di un traliccio elettrico a circa 2.5km dagli edifici residenziali. Nessuno è rimasto ferito o esposto alle radiazioni e non sussiste “nessun pericolo per la salute dei cittadini”, ha scritto la TASS citando le autorità locali. I livelli di radiazioni devono essere monitorati per i prossimi due giorni e la fonte della radiazioni è da investigare.