I.A., Microsoft: "La Cina la userà per influenzare elezioni"

Il colosso statunitense in un rapporto mette in guardia: Pechino avrebbe provato lo scorso gennaio a usare l'IA generativa per condizionare le presidenziali di Taiwan. Rischi per le prossime tornate elettorali in Usa, Corea del Sud e India. Timori anche per gli attacchi della Corea del Nord ai fondi di criptovalute

Sfruttando le possibilità dell’intelligenza artificiale , nel prossimo futuro la Cina potrebbe provare a influenzare le elezioni negli Usa, in Corea del Sud e in India. L’allarme è stato lanciato da un rapporto pubblicato dal MTAC, il centro Microsoft che analizza le minacce informatiche. Nello stesso report si cita come altro rischio il saccheggio di fondi di criptovalute effettuato dalla Corea del Nord attraverso attacchi cyber.

Le manovre della Cina nelle elezioni a Taiwan

Secondo Microsoft, ci sono già numerose prove che Pechino abbia tentato di agire sulle elezioni presidenziali di Taiwan dello scorso gennaio, in particolare creando disinformazione con strumenti di intelligenza artificiale allo scopo di far perdere consenso al candidato William Lai (che però poi ha vinto le elezioni). Microsoft ricorda che è la prima volta che un gruppo informatico sostenuto da uno Stato ha spinto su contenuti realizzati dall'IA per influenzare un'elezione in un altro Paese. Nel dettaglio questo gruppo sarebbe lo Storm 1376. Tra le loro azioni c’è un falso audio che poteva danneggiare il candidato Terry Gou. È stato pubblicato su YouTube, ma la piattaforma è riuscita a rimuoverlo velocemente, prima che diventasse virale.

Le prossime mosse

Microsoft mette poi in guardia dai falsi account social, legati al governo cinese, che sembra stiano raccogliendo dati sui temi che dividono l’elettorato statunitense. Negli ultimi mesi si segnalano diversi casi di utilizzo di intelligenza artificiale generativa nel tentativo di condizionare l’opinione pubblica americana. Ci si aspetta quindi una escalation in vista delle elezioni in Usa, Corea del Sud e India.