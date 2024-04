Germania, molotov contro una sinagoga a Oldenburg

Alcune persone hanno lanciato un "ordigno incendiario" contro una porta della sinagoga di Oldenburg, nel nord della Germania, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Lo riferisce l'agenzia Dpa citando un portavoce della polizia che non ha fornito altri dettagli. Alcune guardie di un centro culturale vicino hanno notato immediatamente l'incendio e spento le fiamme ma la porta della sinagoga è stata danneggiata, aggiunge l'agenzia riferendo che la polizia sta cercando i responsabili con un notevole dispiegamento di forze. Politici e rappresentanti della Chiesa hanno condannato l'attentato ed espresso sdegno. L'Alleanza contro l'antisemitismo e l'antisionismo di Oldenburg ha indetto una veglia spontanea davanti alla sinagoga per questa sera, mentre la ministra degli Interni della Bassa Sassonia, Daniela Behrens, ha dichiarato che le autorità di sicurezza faranno tutto ciò che è in loro potere per identificare l'autore o gli autori.