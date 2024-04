Germania, clochard ucciso a coltellate da un tredicenne a Dortmund

Un ragazzo di 13 anni avrebbe ucciso un senzatetto al porto fluviale di Dortmund, in Germania. A rederlo noto sono state la polizia e la Procura, precisando, come riporta l'agenzia Dpa, che un video girato con un cellulare avrebbe immortalato il momento in cui il 13enne colpisce l'uomo presumibilmente con un coltello ieri sera. Prima dell'aggressione, riferisce ancora la Dpa, ci sarebbe stata una discussione tra la vittima e il giovane aggressore, prima fermato e successivamente rilasciato per via dell'età. A confermarlo sarebbero stati tre testimoni oculari, tutti minorenni (13, 14 e 15 anni), anch'essi fermati e poi rilasciati.