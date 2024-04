Strage mercatino Natale di Strasburgo, 30 anni al principale imputato

Audrey Mondjehi, principale imputato nel processo per l'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, è stato condannato a 30 anni di carcere, con due terzi della pena da scontare in massima sicurezza, per aver aiutato il jihadista Chérif Chekatt a procurarsi un'arma. Le vittime dell’attentato furono cinque: fra loro il giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto tre giorni dopo l’attacco.

Le accuse

L'imputato è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere terroristica, a causa della sua "stretta vicinanza" all'aggressore e perché "era a conoscenza della (sua) radicalizzazione violenta", ha detto il presidente della Corte d'assise di Parigi. Mondjehi è stato invece dichiarato non colpevole di "complicità" in omicidi e tentati omicidi terroristici, in quanto sebbene "sapesse che il progetto criminale di Chérif Chekatt fosse in corso di realizzazione, non ne conosceva però le modalità precise", ha affermato il tribunale. L'uomo, di nazionalità ivoriana, è stato condannato a un'interdizione permanente nel territorio francese.

Gli altri imputati

Christian H. e Frédéric B., processati per aver svolto anche un ruolo di intermediario, ma di minore importanza, sono stati giudicati colpevoli di associazione per delinquere. Sono stati condannati rispettivamente a cinque anni di carcere, di cui sei mesi con la condizionale, e a quattro anni, di cui un anno con la sospensione condizionale. Avendo già trascorso parte della loro pena in custodia cautelare non torneranno in carcere. Un quarto imputato, Stéphane B., è stato assolto. Secondo la corte non ha avuto "alcuna partecipazione attiva" ai fatti.