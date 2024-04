Guasto missile in Danimarca, chiuso spazio aereo-marittimo

Finché il lanciamissili non sarà disattivato “c'è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza", si spiega nel comunicato dell'esercito danese ascolta articolo

“Guasto missilistico” a bordo di una nave della Marina in Danimarca. L'Autorità marittima nazionale ha emesso un avviso in cui viene chiesto alle navi di evitare lo stretto del Gran Belt (in danese Store Belt), come riferisce la Bbc. Il rischio è infatti quello di una eventuale "caduta di frammenti di missili". Anche lo spazio aereo e le rotte di navigazione vicino allo stretto sono chiuse. È stato anche chiesto alle navi di gettare l’ancora se necessario, nell'attesa che venga risolto il problema.

Il comunicato dell'esercito In un comunicato l'esercito ha fatto sapere che il problema con il missile è avvenuto "durante un test obbligatorio nel quale il lanciamissili viene attivato e non può essere disattivato”. Finché il lanciamissili non sarà disattivato “c'è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza", si spiega. L’esercitazione navale nell’area è iniziata lo scorso marzo e dovrebbe concludersi venerdì 5 aprile. vedi anche Corea del Nord, testato con successo un missile ipersonico

DENMARK WEATHER TRANSPORT ACCIDENT - ©Ansa

150kg di esplosivo Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, il missile contiene 150 chili di esplosivo, ma non è al momento armato, e non dovrebbe esplodere se cadesse in mare. L’area coperta dall’allerta si trova circa 4 chilometri a sud del Great Belt bridge, che attraversa lo stretto, a sud-est della cittadina di Korsor.