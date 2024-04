Debutto su Instagram per la famiglia reale giapponese. Annunciato già da una settimana, Il profilo social kunaicho_jp è stato lanciato oggi primo aprile, e in poche ore ha già raggiunto quasi 200mila follower. L'istituzione spera di "suscitare interesse tra le generazioni più giovani, in particolare sugli impegni della famiglia imperiale", come ha spiegato un portavoce dell'Iha (Imperial Household Agency). Non è un caso infatti che i primi 19 post riguardino foto e video di eventi ufficiali che ritraggono l'imperatore Naruhito e l'imperatrice Masako, intenti a svolgere i loro doveri reali durante recenti apparizioni pubbliche.