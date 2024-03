Perù, perquisita per corruzione casa della presidente Dina Boluarte

Secondo un comunicato delle forze dell'ordine, gli agenti hanno perquisito l'abitazione alla ricerca di orologi Rolex che la presidente non aveva dichiarato

La polizia peruviana ha fatto irruzione nella casa della presidente del Perù, Dina Boluarte nell'ambito di un'indagine sulla corruzione. Secondo un comunicato delle forze dell'ordine, gli agenti hanno perquisito l'abitazione alla ricerca di orologi Rolex che la presidente non aveva dichiarato.

Indagine nata dalla segnalazione di un giornale

All'inizio di questo mese, le autorità hanno avviato un'indagine su Boluarte dopo che un giornale ha messo in luce che indossava orologi di lusso di origine misteriosa che non erano stati dichiarati nei registri pubblici. L'operazione di polizia è stata trasmessa dalla televisione locale Latina. Boluarte è entrata in carica nel dicembre 2022 dopo che l'ex presidente Pedro Castillo aveva tentato di sciogliere il

Congresso, portando alla sua rapida cacciata e arresto.