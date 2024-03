Grecia, terremoto di magnitudo 5.8 avvertito anche in Puglia e Sicilia

Il sisma è stato registrato questa mattina sulla costa occidentale della Grecia, poco dopo le 9 ora locale, con una profondità di 20 chilometri. Non ci sarebbero vittime, né danni rilevanti

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5,8 è stato registrato al largo degli isolotti greci di Strofadi nel Mar Jonio (ovest), secondo l'Osservatorio euromediterraneo, senza causare vittime o danni rilevanti, secondo quanto riportato dai media. "La scossa è stata registrata alle 09,12 ora locale a una profondità di 20 chilometri in una regione dove i terremoti sono frequenti", ha dichiarato il sismologo Gerassimos Papadopoulos alla televisione pubblica Ert. Secondo Papadopoulos, al terremoto sono seguite due scosse di assestamento di magnitudo 2,9 e 4,5.

Il sisma avvertito anche in Sud Italia



La scossa è stata avvertita anche nella vicina isola di Zante e nella penisola del Peloponneso. L'Osservatorio di Atene aveva inizialmente segnalato due terremoti successivi di magnitudo 5,2 e 5,7, ma Papadopoulos non ha escluso "un errore di sistema" e ha riferito di un unico terremoto di magnitudo 5,7 sulla scala Richter. Le Strofadi sono costituite da due isolotti, uno disabitato e l'altro che ospita un monastero. Il sisma è stato avvertito anche in Italia in alcune regioni del Sud, tra cui Puglia, Calabria e Sicilia. Numerose le segnalazioni, anche attraverso i commenti sui social network, da Brindisi, Lecce, Gallipoli, Taranto.