Slovacchia, forse abbattuto l’orso che aveva attaccato 5 persone

Un lunga ricerca per trovarlo

Le immagini dell’orso che a marzo correva per le strade della città erano diventate virali. L’amministrazione comunale aveva dichiarato lo stato di emergenza. Da allora era stata avviata una lunga ricerca per trovarlo. Il video mostrava l'orso che colpiva un uomo su un marciapiede. Cinque persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite e portate in ospedale. Nonostante le proteste degli ambientalisti a sostegno del plantigrado, le autorità dopo dieci giorni di caccia lo hanno scovato in una foresta e ussico a colpi di arma da fuoco.