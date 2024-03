Uk, crede di salvare un cucciolo di riccio: in realtà è un pon pon

Nel Regno Unito una donna ha trovato soccorso quello che credeva essere un cucciolo di riccio ferito sul marciapiede e ha "passato una notte a prendersi cura di lui", nonostante, per sua stessa ammissione, si fosse accorta che fosse "un po' più leggero e soffice". I dubbi sono stata cancellati quando, l'indomani, la donna si è diretta nella clinica specializzata Lower Moss Wood Nature Reserve & Wildlife Hospital, di Knutsford, nel Cheshire. Non si trattava di un riccio, ma di un semplice pon pon.

La ricostruzione della scoperta

Come riportato anche dalla Bbc, la signora lo avevo portato in ospedale veterinario in una scatola rivestita di giornali. A raccontare l'accaduto è stata la direttrice dell'ospedale Janet Kotze: "Non potevamo credere a quello che abbiamo visto", ha detto. E quando ha rivelato la natura del riccio alla sua soccorritrice, la donna imbarazzata ha detto: "Stai scherzando…" Pochi minuti dopo ha lasciato timidamente l'ospedale per animali con la scatola in mano.