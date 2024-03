Corea del Sud, struzzo avvistato a Seongnam dopo la fuga dallo zoo

L'animale, di nome Tadori, è stato catturato dalla polizia e dai vigili del fuoco circa un'ora dopo che alcuni testimoni lo avevano visto tra le strade della città asiatica. Non sono stati riscontrati danni a cose o persone e lo struzzo è tornato in salvo nella sua casa

Si chiama Tadori e ieri è scappato da Bug City, lo zoo in cui vive, per fare una passeggiata tra le vie della città sudcoreana di Seongnam. I testimoni hanno diffuso diversi video della corsa dello struzzo tra i veicoli in movimento, prima che venisse catturato, circa un’ora dopo, dalla polizia e dal dipartimento locale dei vigili del fuoco, in un parcheggio a circa due chilometri e mezzo dallo zoo. L’animale ha quattro anni ed è stato avvistato martedì 26 marzo alle 9.30.

Secondo le forze dell’ordine, la fuga di Tadori non ha causato alcun danno a cose o persone.