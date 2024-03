Irlanda, Varadkar si dimette da premier: motivi politici e personali

Nominato Taoiseach (premier in lingua gaelica irlandese) per la prima volta nel 2017, ad appena 37 anni, è stato il più giovane capo di governo nella storia del suo Paese, nonché il primo figlio di padre immigrato (d'origine indiana) e il primo gay dichiarato

Il primo ministro dell'Irlanda, Leo Varadkar, 45 anni, ha annunciato oggi la volontà di dimettersi da capo del governo e leader del suo partito (il Fine Gael, liberal-conservatore) prima delle prossime elezioni politiche in calendario al momento nella Repubblica - e salvo anticipi - per il mese di marzo del 2025. Varadkar, medico di professione, ha giustificato la decisione con la necessità di un ricambio, oltre che con motivazioni professionali. Nominato Taoiseach (premier in lingua gaelica irlandese) per la prima volta nel 2017, ad appena 37 anni, è stato il più giovane capo di governo nella storia del suo Paese, nonché il primo figlio di padre immigrato (d'origine indiana) e il primo gay dichiarato.

Il suo iter politico

Rimasto in carica fino al 2020, si è poi diviso fra attività politica (con altri ruoli di governo) e un ritorno part time alla professione medica durante la pandemia di Covid. Per tornare quindi alla guida dell'esecutivo nel 2022, nell'ambito della staffetta fra le posizioni di premier e vicepremier con Micheal Martin, leader dei tradizionali rivali della Fianna Fail in seno al centro-destra irlandese, col quale era stato costretto a dar vita a un'alleanza (allargata alla stampella dei Verdi) dopo il voto del 2020: pur di tenere fuori dal potere la sinistra radicale nazionalista dello Sinn Fein, divenuta in quella consultazione per la prima volta partito di maggioranza relativa nel Parlamento monocamerale di Dublino (Dail Eireann).