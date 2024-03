Paura su un volo Sydney-Auckland, almeno 50 feriti per un vuoto d'aria

I feriti e la testimonianza di una passeggera

Come riferito poi da un portavoce della compagnia al New Zealand Herald, "l'aereo è atterrato all'aeroporto di Auckland come previsto. A seguito dell'incidente sono rimasti colpiti alcuni passeggeri e l'equipaggio di cabina”. Tutti, ha proseguito, “hanno ricevuto assistenza immediata e sono stati valutati o curati dal personale medico dell'aeroporto secondo necessità". In particolare, un viaggiatore risulterebbe in condizioni gravi mentre gli altri hanno riportato lesioni da lievi a moderate. Il NZ Herald stesso ha citato la testimonianza di una passeggera che ha affermato di aver subìto una "breve ed intensa caduta" durante il volo.