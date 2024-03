Il Papa: "Non istruire le bambine è una gravissima discriminazione"

Il Pontefice ha voluto ricordare "tante donne sconosciute o dimenticate le quali, ciascuna a modo suo, hanno sostenuto e trasformato famiglie e comunità con la forza della loro testimonianza". E sugli abusi: "Non accada più che non siano ascoltate le vittime"

"Nel nostro ministero ecclesiale di tutela, la vicinanza alle vittime di abuso non è un concetto astratto: è una realtà molto concreta, fatta di ascolto, di interventi, di prevenzione, di aiuto", e "non deve accadere che questi fratelli e sorelle non vengano accolti e ascoltati, perché questo può aggravare moltissimo la loro sofferenza": sono le parole di Papa Francesco ai membri della Pontificia commissione per la tutela dei minori, ricevuti in udienza.

"Sfida complessa di ricostruire il tessuto di vite infrante"

"Avete dedicato tempo e impegno a completare il Rapporto Annuale sulle Politiche e le Procedure di Tutela nella Chiesa - afferma il Papa nel discorso -, che vi ho chiesto di preparare. Non dovrebbe essere semplicemente un documento in più, ma aiutarci a capire meglio il lavoro che ancora ci attende. Di fronte allo scandalo degli abusi e alla sofferenza delle vittime potremmo scoraggiarci, perché la sfida di ricostruire il tessuto di vite infrante e di guarire il dolore è grande e complessa", dice ancora. Ma, esorta il Pontefice "non deve venire meno il nostro impegno; anzi, vi incoraggio ad andare avanti, perché la Chiesa sia sempre e dappertutto un luogo dove ciascuno possa sentirsi a casa e ogni persona sia ritenuta sacra". "Per vivere bene questo servizio - ha continuato - dobbiamo fare nostri i sentimenti di Cristo: la sua compassione". "Siamo chiamati tutti, in particolare le autorità ecclesiastiche - ha quindi esortato - a conoscere direttamente l'impatto degli abusi e a lasciarci scuotere dalla sofferenza delle vittime, ascoltando direttamente la loro voce e praticando quella prossimità che, attraverso scelte concrete, le sollevi, le aiuti e prepari un futuro diverso per tutti".