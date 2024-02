Papa Francesco sarà ospite della Biennale di Venezia ad aprile

Zaia: "Un caloroso e commosso benvenuto"

"Saremo lieti di accogliere Papa Francesco tra noi con un caloroso e commosso benvenuto", ha detto in una nota il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Con emozione, per questa sua nuova visita nella nostra regione, lo attendiamo a Venezia, la città simbolo che riassume tutta la nostra storia di comunità con profonde radici cristiane e, da sempre, connotata da una grande apertura verso tutto il mondo". "Attendiamo Papa Bergoglio a braccia aperte - ha aggiunto Zaia - in questa occasione che lascerà un ricordo indelebile e ringrazio il Patriarca Francesco Moraglia per l'impegno profuso affinché si concretizzasse".