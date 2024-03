Perù, premier Alberto Otárola si è dimesso: è accusato di corruzione

La Procura lo ha accusato di corruzione per avere fatto ottenere a una ragazza, con cui aveva apparentemente una relazione sentimentale, un contratto al ministero della Difesa

Il presidente del Consiglio del Perù, Luis Alberto Otárola Peñaranda, ha annunciato di aver presentato le sue dimissioni alla presidente Dina Boluarte dopo la diffusione di un audio in cui offriva un contratto ad una giovane amica. Rientrato da un viaggio di lavoro in Canada, Otárola ha ufficializzato l'abbandono del suo incarico prima di essere ricevuto dal capo dello Stato. La Procura ha confermato di aver avviato un procedimento preliminare contro di lui in quanto presunto autore di un reato contro la pubblica amministrazione, incompatibile con il suo incarico, di 'favoritismo ai danni dello Stato'".