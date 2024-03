Elezioni Usa, caucus dei democratici alle Hawaii: cosa sapere

Il percorso verso le elezioni presidenziali degli Stati Uniti del prossimo 5 novembre prosegue con i caucus del Partito Democratico alle Hawaii in programma il 6 marzo, un giorno dopo il Super Tuesday che ha visto 16 Stati al voto. Il caucus del Partito Repubblicano delle Hawaii è invece previsto per il 12 marzo.

Uno Stato di tradizione democratica

Fin dalla fondazione dello Stato nel 1959, le Hawaii sono un territorio dominato dai democratici: nella sua storia sono stati eletti un solo senatore e due membri della Camera repubblicani. Inoltre solo due esponenti del Grand Old Party sono stati governatori e Linda Lingle, nel 2006, è stata l'unica a essere rieletta. Il Partito Democratico delle Hawaii - uno dei più forti affiliati del partito nazionale - ha mantenuto il controllo politico del governo statale per quarant'anni, dal 1962 al 2002, quando appunto vinse Linda Lingle, rimasta in carica per due mandati fino al 2010: dopo di lei sono tornati i democratici. Le Hawaii hanno sostenuto i democratici in tutte le elezioni presidenziali a cui hanno partecipato, tranne nel 1972 e nel 1984 quando i candidati repubblicani - Richard Nixon prima e Ronald Reagan poi - vinsero con una maggioranza schiacciante in 49 Stati.