Elon Musk fa causa a OpenAI e Sam Altman: "Accordi violati"

Il procedimento è stato avviato dai legali del numero uno di Tesla. L'azienda, sostiene Musk, era intesa come una società "no profit", senza scopo di lucro, ma con l'ingresso di Microsoft la priorità sono diventati i profitti

Elon Musk contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman. Il patron di Tesla ha fatto causa alla società che ha creato ChatGpt accusandola di aver compromesso la missione originale della start up di creare sistemi di intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità dando priorità ai profitti. Come sostiene Musk, che è uscito dalla società nel 2018, Altman con l'alleanza multimilionaria con Microsoft avrebbe violato gli accordi contrattuali presi quando ha contribuito a fondare OpenAI nel 2015.

Musk: OpenAI snaturata da Microsoft

Secondo quanto sostenuto dai legali di Musk, che hanno presentato il ricorso in un tribunale di San Francisco, l'azienda era intesa come una società "no profit", senza scopo di lucro, mentre con l'ingresso nell'azionariato del gigante del software Microsoft, nel 2019, le cose sono cambiate. Dopo il lancio di Chat GPT, Microsoft continua a investire nell'azienda e l'anno scorso ha contribuito a risolvere la crisi che aveva portato all'uscita di Altman, successivamente reintegrato. I legali di Musk hanno ricordato che l'idea iniziale era che OpenAI garantisse un utilizzo sicuro dell'intelligenza artificiale; un principio che secondo il ricorrente non viene più rispettato: "OpenAI Inc è stata trasformata in una filiale di fatto closed source della più grande azienda tecnologica del mondo: Microsoft".