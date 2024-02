Usa, boia non trova la vena dopo otto tentativi: stop all'esecuzione

L'esecuzione di un condannato a morte di 73 anni, Thomas Creech, è stata interrotta all'ultimo minuto perché non è stato possibile somministrare all'uomo la soluzione letale entro il termine legale, dopo vari tentativi. Lo ha annunciato l'amministrazione penitenziaria. Simile il caso di Kenneth Smith in Alabama nel 2022, poi giustiziato tramite inalazione di azoto

L'esecuzione di un condannato a morte americano di 73 anni, Thomas Creech , è stata interrotta all'ultimo minuto in Idaho, negli Stati Uniti, perché non è stato possibile somministrargli la soluzione letale entro il termine legale. Lo ha annunciato l'amministrazione penitenziaria dell'Idaho. L'amministrazione ha deciso di interrompere l'esecuzione dopo otto tentativi di posizionare una flebo sulle braccia o sulle gambe del detenuto, ha detto il direttore dell'amministrazione penitenziaria, Josh Tewalt. Ma dopo circa un'ora, la direzione della prigione ha concluso che era impossibile "sottoporgli una flebo", ha spiegato l'Idaho Prison Service. "Non abbiamo ancora notizia di un calendario o di una misura di follow-up", ha aggiunto, riferendosi a un'eventuale riprogrammazione, che richiederebbe un nuovo ordine di esecuzione. Brenda Rodriguez, una giornalista della televisione locale che ha assistito all'esecuzione insieme ad altri rappresentanti dei media, ha testimoniato che l'uomo non sembrava aver sentito alcun dolore grave ma ad un certo punto si è lamentato di sentire "un po' di dolore alle gambe".

Un caso analogo nel 2022

L'ultima esecuzione mancata per motivi simili è stata quella di Kenneth Smith in Alabama (sud-est) il 17 novembre 2022. Condannato a morte in via definitiva nel 1996 per l'omicidio di una donna ordinato dal marito, l'uomo è stato infine giustiziato il 25 gennaio mediante inalazione di azoto, una prima mondiale che ha suscitato un'ondata di indignazione (l'Onu ha definito la pratica "crudele, inumana e degradante", paragonandola alla tortura). Tutte le 24 esecuzioni effettuate negli Stati Uniti nel 2023 sono state effettuate mediante iniezione letale.