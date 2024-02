Germania, arrestata Daniela Klette, ex terrorista Raf

La donna, esponente della 'Rote Armee Fraktion' ('Armata rossa', sciolta nel 1998), secondo il sito del settimanale tedesco 'Der Spiegel', era in possesso di un passaporto italiano tramite il quale è stata identificata

L'ex terrorista della Raf, Daniela Klette, 65 anni, è stata arrestata a Berlino mentre si trovava all'interno di un appartamento in un edificio di sette piani lungo la Sebastianstrasse nel quartiere di Kreuzberg non distante da dove un tempo c'era il confine tra Berlino Ovest e Berlino Est. La donna, esponente della 'Rote Armee Fraktion' ('Armata rossa', sciolta nel 1998), secondo il sito del settimanale tedesco 'Der Spiegel', era in possesso di un passaporto italiano tramite il quale è stata identificata. L'operazione che ha portato all'arresto risale a ieri ma la notizia è stata resa nota oggi. Pare che all'interno dell'appartamento erano presenti munizioni.