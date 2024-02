Burkina Faso, attentato durante la messa: almeno 15 morti

L'irruzione del commando all'interno della chiesa

L'attentato, secondo fonti di stampa, sarebbe stato condotto da uomini armati

che avrebbero fatto irrruzione all'interno della chiesa cattolica di Essakane. "In queste dolorose circostanze", ha scritto ancora il presule, "vi invitiamo a pregare per il riposo eterno di quanti sono morti nella fede, per la guarigione dei feriti e per la consolazionedei cuori addolorati. Che i nostri sforzi di penitenza e di preghiera durante questo periodo di Quaresima portino pace e sicurezza al nostro Paese, il Burkina Faso".