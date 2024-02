Salvati 208 operai bloccati in una miniera crollata in Venezuela

Si continua a scavare nella miniera clandestina del sud Venezuela. Le squadre di soccorso mobilitate delle autorità dello stato di Bolivar hanno tratto finora in salvo 208 minatori rimasti intrappolati in una miniera d'oro abusiva crollata martedì. Lo ha riferito il governatore di Bolivar Angel Marcano in una conferenza stampa in cui ha confermato il bilancio provvisorio di 16 morti e 16 feriti.