Meloni a Kiev, presiederà G7 nel secondo anniversario inizio guerra

La premier dalle 16 italiane si collegherà per il G7 in videoconferenza dalla cattedrale di Santa Sofia di Kiev. È arrivata in Ucraina in mattinata, a bordo dello stesso treno su cui hanno viaggiato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro del Belgio Alexander De Croo e il primo ministro canadese Justin Trudeau. Al G7 interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky