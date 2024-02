Francia, la tempesta Louis causa un morto e blackout

Secondo gli esperti d'Oltralpe si tratta della più importante tempesta da inizio anno, anche se di intensità minore rispetto alle precedenti tempeste Ciaran e Domingos, che lo scorso autunno hanno causato la morte di tre persone e lasciato un milione di abitazioni senza elettricità, soprattutto in Bretagna

Un morto e almeno 90mila case rimaste senza corrente elettrica ieri in Francia per il passaggio della tempesta Louis, con venti oltre i 100 km/h. Secondo gli esperti d'Oltralpe si tratta della più importante tempesta da inizio anno, anche se di intensità minore rispetto alle precedenti tempeste Ciaran e Domingos, che lo scorso autunno hanno causato la morte di tre persone e lasciato un milione di abitazioni senza elettricità, soprattutto in Bretagna. La persona morta oggi è un automobilista di 52 anni, travolto dall'acqua mentre si trovava con la sua auto su un ponte di Saint-Georges-de-Noisné, nel dipartimento di Deux-Sèvres. Secondo il gestore Enedis, sono invece 90mila le case rimaste senza corrente elettrica, soprattutto ''nel nord della Francia".



Ripristinata la corrente elettrica in 55mila case

Corrente elettrica ripristinata oggi in 55.000 abitazioni. Secondo il gestore Enedis, l'elettricità è stata ripristinata nella ''grandissima maggioranza'' dei casi, per circa 55.000 utenze. Nelle altre 35.000 abitazioni restanti la corrente verrà ripristinata ''entro fine giornata'', precisa il gestore.