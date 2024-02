Regno Unito, test nucleare fallito: missile precipitato nell’Atlantico

La rivelazione pubblicata in esclusiva dal tabloid "The Sun" racconta il fallimento del lancio di prova di un missile nucleare Trident, avvenuto il 30 gennaio al largo della Florida. La Royal Navy ha ordinato un'indagine sulle cause del fallimento

Test non riuscito. Il missile lanciato dal sottomarino nucleare della Royal Navy britannico non è arrivato a destinazione e si è schiantato a pochi metri dal punto di lancio, come rivela in esclusiva il tabloid “The Sun”. Si tratta del secondo fallimento a distanza di otto anni dal primo test. Il missile in questione è un Trident che ha la capacità di trasportare testate nucleari. La prova fallita è avvenuta al largo della Florida nell'ambito di un'esercitazione del 30 gennaio alla presenza del ministro della Difesa Grant Shapps.