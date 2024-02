Olanda, crolla ponte in costruzione a Lochem: almeno due morti

La tragedia è avvenuta nell'est dei Paesi Bassi. I dettagli sono stati diffusi su X dall'autorità regionale olandese per la sicurezza. Non è stato ancora chiarito cosa abbia causato la caduta parziale del ponte

Un ponte in costruzione a Lochem, nell'est dei Paesi Bassi, è crollato. Almeno due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite. Lo hanno riferito le autorità olandesi. "Durante la costruzione di un ponte si è verificato un incidente industriale. Sfortunatamente, ciò ha provocato due morti. Due persone sono rimaste ferite", ha scritto su X l'autorità regionale olandese per la sicurezza. Non è stato ancora chiarito cosa abbia causato la caduta del ponte.