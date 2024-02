India, incendio in una fabbrica di vernici a New Delhi: 11 morti

A causa di in un incendio scoppiato in una fabbrica di vernici a New Delhi sono morte undici persone. Le squadre di soccorso sono ancora alla ricerca dei sopravvissuti. Lo rendono noto le autorità locali. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di ieri alla periferia della capitale indiana, afferma il direttore dei vigili del fuoco Atul Garg. "C'è stata un'esplosione nella fabbrica di vernici e l'edificio è crollato. Le vittime erano operai", ha specificato. "L'impatto è stato tale che l'incendio si è propagato a un'abitazione e a un centro di recupero dalla tossicodipendenza nelle vicinanze". Il rogo è stato domato e si indaga sulle cause, aggiungono le autorità indiane.

Ignorati, spesso, i requisiti di sicurezza

Gli incidenti in fabbrica sono comuni in tutta l'India, con i proprietari che spesso ignorano i requisiti di sicurezza di base e operano senza permessi. Nel 2019, più di 40 persone sono morte in un incendio in una fabbrica che produceva borse e scarpe per la scuola a Delhi. Uno dei peggiori incendi dell'India si è verificato nel 1985 in una scuola dello stato settentrionale dell'Haryana, dove sono morte 442 persone, di cui 258 bambini.