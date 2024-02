Passeggero muore su un volo Lufthansa da Bangkok a Monaco di Baviera

Un uomo di 63 anni è morto durante un viaggio in aereo, su un volo Lufthansa Bangkok-Monaco di Baviera. A raccontare quanto successo è stato uno dei passeggeri presenti. Secondo quanto riferito dal quotidiano svizzero Blink, l'uomo, che già in fase di imbarco non era in ottime condizioni, una volta salito a bordo ha iniziato a rigurgitare sangue. La situazione è peggiorata in poco tempo e l'uomo ha perso litri di sangue. "È stato un orrore assoluto, c’era sangue ovunque e tutti urlavano“, ha riferito il passeggero del volo della Lufthansa. Dopo circa mezz’ora di rianimazione, l'uomo è deceduto: l’aereo ha invertito la rotta e ha chiesto un atterraggio di emergenza. Ad accompagnarlo sull'aereo c’era la moglie, che prima di salire aveva rassicurato sulle condizioni di salute del compagno, sostenendo che fosse affannato e sudato per aver corso per non perdere l’aereo.