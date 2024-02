Iran, zio di Mahsa Amini condannato a 5 anni di carcere

L'uomo, 30 anni, era stato arrestato nel settembre 2023, a un anno dalla morte della nipote, uccisa a calci e pugni mentre era in custodia della polizia per non aver seguito le regole d'abbigliamento del regime. Il Tribunale rivoluzionario di Saqqez ha annunciato che Safa Aeli sconterà in carcere solo tre anni e mezzo della pena

È stato condannato Safa Aeli, lo zio di Mahsa Amini, la ventiduenne curda uccisa da calci e pugni nel settembre 2022 dopo essere stata arrestata perché non indossava correttamente l’hijab. Aeli, 30 anni, era stato fermato nel settembre 2023 a Saqqez, nel sud dell’Iran, con l’accusa di “raccolta di informazioni e collusione contro la sicurezza nazionale”, “propaganda contro il sistema” e “insulto al leader Ali Khamenei” nel corso di alcune manifestazioni contro il regime. In seguito, era stato rilasciato su cauzione. La condanna è di cinque anni e quattro mesi di carcere, ma il Tribunale rivoluzionario di Saqquez ha dichiarato che di questi cinque anni Aeli ne sconterà solo tre e mezzo in carcere. L'uomo, inoltre, non potrà lasciare l'Iran per due anni e dovrà scrivere la biografia di un membro del Basij, forza paramilitare, ucciso durante una protesta.