Davos, ristorante vieta il noleggio di slittini agli ospiti ebrei

"Non si affittano più slittini o altro materiale sportivo agli ebrei": questo dice in sostanza un avviso scritto in ebraico ed affisso fuori da un ristorante di montagna sulle Alpi svizzere a Pischa, vicino a Davos. A darne per primo la notizia è stato il quotidiano svizzero di lingua francese “20 Minutes” spiegando che la denuncia da parte di un cliente ebreo ha suscitato la protesta della comunità ebraica elvetica. La polizia del cantone Grigioni, scrive il giornale, ha aperto un'inchiesta. "A causa di diversi tristi incidenti, in particolare il furto di uno slittino, noi non affitteremo più attrezzatura sportiva ai nostri fratelli ebrei. Grazie per la vostra comprensione", si legge sul biglietto scritto in caratteri ebraici, affisso, alla porta del ristorante. "Ho fatto finta di non saper leggere l'ebraico e ho chiesto se potevamo affittare degli slittini", ha denunciato un cliente ebreo "fortemente scosso dall'episodio, dopo essere rimasto a mani vuote".