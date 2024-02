Grecia, spara negli uffici di una compagnia di navigazione: 4 morti

È di quattro vittime il bilancio di una sparatoria negli uffici di una compagnia di navigazione greca ad Atene. Secondo fonti della polizia citate dalla televisione di stato ERT, l'uomo che ha sparato era un 70enne egiziano, ex dipendente dell'azienda, situata nel sobborgo meridionale di Glyfada. Dopo aver commesso la strage si è tolto la vita. L'ex dipendente è entrato e avrebbe detto ai suoi ex colleghi di essere venuto "per risolvere il problema e chiarire le cose", poi ha sparato con un fucile da caccia contro chiunque si trovasse davanti e si è tolto la vita nel seminterrato dell'edificio. La polizia ha anche trovato in stato di choc due donne che si erano nascoste in una toilette.