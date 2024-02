Usa, un missile nucleare è stato trovato nel garage di un uomo

Quello che si pensava fosse un vecchio razzo arrugginito trovato in un garage a Bellevue, alla periferia di Seattle, nello Stato di Washington, è in realtà un missile nucleare senza la testata atomica. Lo ha scoperto la polizia della città dopo che un museo militare dell'Ohio l'ha allertata di aver ricevuto un'offerta di donazione abbastanza insolita. Si tratta, hanno spiegato gli artificieri alla BBC di un Douglas AIR-2 Genie un razzo aria-aria non guidato progettato per trasportare una testata nucleare W25 da 1,5 kt. Non essendoci alcuna testata attaccata, tuttavia, il missile non ha mai rappresentato un pericolo per la comunità.

Il proprietario del razzo, che non vuole essere identificato ed è "estremamente irritato" dalla copertura mediatica, "non si aspettava una nostra chiamata", ha detto il portavoce del dipartimento di polizia di Bellevue, Seth Tyler, L'uomo ha detto alla polizia che il razzo apparteneva a un vicino morto ed era stato originariamente acquistato da una svendita immobiliare. Alla fine gli agenti hanno ritenuto l'oggetto un "artefatto senza pericolo di esplosione". Secondo il Seattle Times il razzo venne utilizzato dagli Stati Uniti e dal Canada durante la Guerra Fredda. Il primo e unico lancio del razzo Genie avvenne nel 1957, secondo il giornale, e la sua produzione terminò nel 1962.