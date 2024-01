Tokyo, apre il nuovo complesso commerciale Toyosu Senkyaku Banrai

Il nuovo complesso tra terme e buon cibo

L’evoluzione dello spazio riservato al mercato del pesce è iniziata nel 2018, quando Tsukiji – o “cucina del Giappone” – è stato spostato nel quartiere di Chūō (Tsukiji era invece il nome del quartiere dove il mercato si trovava in un primo momento). In effetti, Toyosu Senkyaku Banrai avrebbe dovuto aprire nello stesso anno, ma la sua inaugurazione è stata rimandata a sei anni dopo, a causa della pandemia da Covid-19 e dell’opposizione locale al trasferimento.

Il nuovo complesso commerciale sarà un luogo decisamente di prestigio, grazie alle acque provenienti da Hakone e Yugawara, famose città termali in Prefettura di Kanagawa che riforniranno le terme, tra i luoghi più venerati in Giappone. Anche i cibi che sarà possibile acquistare e consumare sul posto, a partire da ramen, sushi e poke, saranno parte del successo della struttura. Già il mercato del pesce di Toyosu è particolarmente rinominato per l’alta gamma di prodotti offerti: è da lì che partono le consegne per i migliori ristoranti e trattorie della città.