Usa, Trump posta una foto mentre prega, ma la mano ha sei dita

Il caso

La foto è stata pubblicata tre giorni fa, alla vigilia delle primarie in New Hampshire, ed è stata rilanciata da Trump senza prestare molta attenzione all'immagine. Ma qualcuno sulla rete ha notato l'anomalia, rendendo il post virale su X. Su Truth i commenti si dividono tra chi considera Trump sacrilego e chi, credendo all'immagine, ha tessuto le lodi del tycoon definendolo un uomo molto devoto. Dopo questo episodio su X sta circolando anche un’altra foto, anche questa rielaborata, in cui si vede Trump pregare in una chiesa in fiamme, con l'ex presidente che appare allo stesso tempo in ginocchio e seduto, come se avesse quattro gambe. In poche ore, il post ha registrato più di 65mila visualizzazioni.